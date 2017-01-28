قرقاش يتوعد انقلابيي اليمن: الآتي أكثر إيلاماً

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أن تحرير المخا ترك آثاره الكبيرة على الانقلابيين في اليمن. كما توعد ميليشيات الحوثي وصالح قائلاً "إن الضربات القادمة ستكون أكثر ألماً".

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الجمعة، إن "كذبة الانسحاب المسبق باتت مكررة سمجة، تحرير مخا ترك آثاره، ورفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي/صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألماً".

كذبة الإنسحاب المسبق باتت مكررة سمجة، تحرير مخا ترك آثاره و رفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي/ صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألما. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 27, 2017

وأتت تلك التصريحات قبيل تنفيذ عملية نوعية في ميناء المخا فجر السبت، حيث نفذ التحالف العربي عملية إنزال بري وبحري في مديرية وميناء المخا بعد استعادة كامل السيطرة عليها.

هذا وتواصلت المواجهات، الجمعة، شرق مدينة المخا، حيث صدّ الجيش اليمني هجوماً للميليشيات الانقلابية التي تحاول الاستماتة من أجل استرجاع ميناء المخا.