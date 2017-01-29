تمشيط المخا من الميليشيات وقطع التعزيزات مع الحديدة

أقر اجتماع لقادة فصائل المقاومة في تعز، إلغاء مسميات الفصائل والانضواء تحت الألوية العسكرية بالمحافظة، في إطار توحيد الجهود لمواجهة الميليشيات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق الجيش الوطني نجاحات كبيرة في مواجهة الانقلابيين في مختلف الجبهات.

وتواصل قوات الشرعية في الساحل الغربي تمشيط أحياء مدينة المخا من جيوب وعناصر الميليشيات، كما تعمل الفرق الهندسية على نزع وتفكيك حقول الألغام التي زرعها المتمردون بالمدينة.

كذلك تمكنت هذه القوات، مسنودة بمقاتلات التحالف، من قطع الطريق الواصل بين مدينة المخا والخوخة، وهو ما يفصل خط الإمداد الرئيسي عن الميليشيات من الحديدة باتجاه المخا.

وسيطرت قوات الجيش والمقاومة، في مديرية مقبنة غربي تعز، على مواقع جديدة في عزلة اليمن بعد معارك عنيفة قتل وأصيب فيها العشرات من المتمردين

كما ذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش أحبطت هجوماً للانقلابيين على منطقة الصياحي في مديرية الضباب، حيث أجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار مخلفين خسائر في الأرواح والمعدات.