حركة أحوازية تشيد بانتصارات الشرعية في اليمن

هنأ رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس هادي، عبر رئيس الحركة، حبيب جبر، عن ثقته بأن الانتصارات الأخيرة في اليمن ستعجّل من النصر الحاسم للشرعية، وإلحاق الهزيمة والعار بذيول إيران، بحسب تعبيره.

وأشار جبر إلى أنه بتحرير ميناءي ميدي ومخا "تكون الشرعية قد سدت منافذ الدعم الإيراني عن عصابات الانقلاب، ليسهل حصارها في المناطق الداخلية"، وهي مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بقرب إسدال الستار على أسوأ مرحلة في تاريخ اليمن.

كما أشاد جبر بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، "وبدوره في اليمن لمواجهة قوة البغي والظلام بقيادة إيران، وقطع الطريق على مشروعهم الذي امتد في الوطن العربي تدميراً من الأحواز في المشرق ثم العراق وسوريا، إلا أنه وبفضل التحالف العربي، تم إبطال امتداد مشروع الشر الفارسي في الوطن العربي"، بحسب تعبيره.