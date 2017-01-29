مسؤول يمني: اليمن "فزع" من قرار ترمب بشأن الهجرة

قال مسؤول يمني، السبت، إن اليمن "فزع" من القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض حظر مؤقت على دخول اليمنيين الولايات المتحدة، قائلاً إن اليمن نفسه ضحية للهجمات، بحسب ما نشرته "رويترز".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نشعر بفزع من قرار الحظر من جانب واحد حتى ولو لشهر واحد على سفر الأشخاص، الذين يحملون جوازات سفر يمنية إلى الولايات المتحدة".

واليمن أحد سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة، شملها قرار ترمب بفرض حظر على سفر مواطنيها للولايات المتحدة لمدة90 يوماً في الوقت الذي تدرس فيه إدارته طرقاً جديدة لمنع المتشددين المحتملين من محاولة دخول الولايات المتحدة.