اليمن.. مقتل 15 متمرداً في مواجهات عنيفة بتعز

قُتل 15 متمرداً في المعارك الجارية في محافظة تعز بعد أن تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة من إفشال هجوم المتمردين على منطقة المكلكل والمديهين.

المواجهات العنيفة في الجبهات الشرقية والغربية لمحافظة تعز ارتفعت وتيرتها مسفرة عن مقتل 15 متمرداً وخسائر كبيرة في العتاد، وذكرت قيادة محور تعز أن قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف تواصل تمشيطها لمدينة المخا واستهدافها تجمعات الميليشيات التي ما زالت تختبئ ببعض بناياتها.

وفيما تستمر الفرق الهندسية بنزع وتفكيك حقول الألغام، أعلن مصدر عسكري في قوات الشرعية أن القائد الحوثي ماهر الخولاني قتل مع عدد من جنوده خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في المخا، كما تمكن الجيش الوطني من كسر هجوم للميليشيات في محيط منطقة المكلكل والمديهين والشرف جنوب شرق تعز وفي شارع الأربعين شمال شرق المدينة تكبد فيه المتمردون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

هذا وقصفت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات في جبل النار على طريق المخا وجسر رسيان في البرح غرب تعز. وفي إب قال المركز الإعلامي للمقاومة إن عملية نفذتها قوات الشرعية في مدينة القاعدة أدت إلى مقتل 3 متمردين، بينهم القيادي الحوثي أبو عبيد، وهو مشرف الميليشيات بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.