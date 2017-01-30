عملية الرمح الذهبي تواصل ملاحقة الميليشيات الانقلابية

تقوم قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة بعملية عسكرية واسعة في منطقة المخا، وذلك للقضاء على ما تبقى من جيوب الميليشيات، حيث يتم تطهير المدينة من مخلفات الانقلابيين ونزع الألغام مع تقدم لقوات الشرعية.

وتجري العمليات القتالية تحت غطاء جوي كثيف لقوات التحالف باتجاه المرتفعات الشرقية والشمالية الشرقية على الطريق المؤدي إلى معسكر خالد والرابط بين مدينة المخا وطريق تعز الحديدة.

من جانبها، أكدت مصادر عسكرية لـ"العربية" أن طائرات التحالف نفذت خلال الساعات الماضية أكثر من 50 غارة استهدفت آليات ومواقع وخطوط إمداد للميليشيات في منطقة المخا وعلى الشريط الساحلي وفي مناطق الوازعية ومقبنة.

وذكرت مصادر طبية في مدينة الحديدة وصول جثث أكثر من 120 قتيلاً من المتمردين إلى مستشفيات المدينة، إضافة إلى عشرات الجرحى.

ويشهد الشريط الساحلي الغربي لليمن الممتد من منطقة المخا إلى مدينة ميدي أقصى الشمال عمليات عسكرية وقصفاً جوياً على مدار الساعة، يستهدف مواقع وآليات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وتجمعاتهم في المناطق التي تعد هدفاً رئيسياً لعملية الرمح الذهبي العسكرية لاستعادة سيطرة الشرعية عليها.