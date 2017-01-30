100 قتيل من الانقلابيين يصلون الحديدة قادمين من المخا

وصلت أكثر من 100 جثة من الانقلابيين إلى المستشفى العسكري في محافظة الحديدة خلال اليومين الماضيين والذين قتلوا جراء المواجهات مع الجيش الوطني والقصف الذي شنه طيران التحالف العربي على مواقعهم بالقرب من مدينة المخا الواقعة في الجزء الغربي لمحافظة تعز.

كما أكد مصدر طبي أن المستشفى يكتظ بعشرات الجرحى والمصابين من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وذكر المصدر أن المتمردين منعوا الزيارات ودخول المستشفى العسكري من غير عناصرهم، ووجهوا الإدارة بعدم استقبال الحالات المرضية الطارئة من المواطنين عدا الحالات التابعة لهم، مشيراً إلى أن المستشفى تجاوز طاقته الاستيعابية نظراً لكثرة الجرحى والمصابين.

كذلك عمدت الميليشيات إلى وضع اثنين أو ثلاثة من مصابيها على سرير واحد.