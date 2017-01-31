اليمن.. مقتل زعيم القاعدة في محافظة لحج

قتل فجر الثلاثاء زعيم تنظيم القاعدة في محافظة لحج، عمار قائد، المكنى بـ"أبي علي اللحجي"، في عملية دهم قامت بها قوات الشرطة اليمنية لمنزله في إحدى ضواحي مدينة الحوطة عاصمة لحج، والتي تبعد نحو 50 كلم شمالي عدن.

وقال العميد صالح السيد، مدير شرطة محافظة لحج، إن عملية نوعية نفذتها وحدة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة لحج بمساندة قوات من الجيش داهمت منزل القيادي في القاعدة عمار قائد بهدف اعتقاله، إلا أنه رفض تسليم نفسه وأطلق النار على الشرطة فاشتبكت معه وقتلته في الحال".

ويأتي مقتل زعيم القاعدة في محافظة لحج القريبة من عدن في إطار حملة واسعة تقوم بها أجهزة الأمن بدعم من قوات التحالف لتعقب العناصر المشبوهة والخلايا النائمة للقاعدة وداعش في محافظات عدن ولحج وأبين، وذلك بعد دحر ميليشيات القاعدة من المناطق الساحلية جنوب اليمن.