الحوثيون قتلوا 1231 مدنياً في تعز خلال عام

ذكر تقرير حقوقي يمني أن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح قتلت 1231 مدنياً في تعز، بينهم نساء وأطفال وذلك خلال العام الماضي 2016.

وأوضح التقرير الصادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز أن عدد الجرحى بلغ سبعة آلاف و261 جريحاً جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة تعز.

ووفقاً للتقرير، فقد نزح 177 ألفاً و574 أسرة من مساكنها في مدينة تعز وقرى مختلفة في مديريات المحافظة، فيما وصل عدد الأسر المتضررة إلى 317 ألفاً و419 أسرة.

كما تضررت أربعة آلاف و104 منشآت عامة وخاصة توزعت بين منازل ومحال تجارية ومرافق إضافة إلى تضرر 39 مدرسة.

ولفت التقرير إلى أن تعز تعيش وضعاً إنسانياً كارثياً جراء الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات على المدينة منذ أكثر من عام، مشيراً إلى تفاقم معاناة المواطنين نتيجة القصف العشوائي للأحياء السكنية ومنع دخول الاحتياجات المعيشية وغياب دور المنظمات الدولية الداعمة في المجالات الصحية والمائية والتغذية وارتفاع معدل سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة.

واعتبر التقرير أن ضعف الاستجابة الإنسانية يعد من أهم المعوقات التي واجهت العمل الإغاثي في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه المحافظة وعزوف المنظمات الدولية عن القيام بأدوارها.

كما تضمن التقرير جملة من الإجراءات الهامة لإمكانية تجاوز الوضع المأساوي بمحافظة تعز.