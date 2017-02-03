اليمن.. استمرار المعارك في المخا وحذر شديد على المدنيين

تسير المعارك ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحذر شديد في المناطق الآهلة بالمدنيين، فيما تشتد ضراوتها في أخرى يعدها الانقلابيون معاقل مهمة لعرقلة تقدم الجيش والمقاومة.

وفرضت قوات الشرعية، بحسب المصادر العسكرية، حصاراً على مداخل مدينة المخا مع عمليات تفتيش ورصد لقناصة الحوثيين، فيما ترفع الفرق الهندسية الألغام والمتفجرات، تمهيداً لتقدم القوات التي تسير بمساندة مباشرة من طائرات التحالف.

كما ذكرت المصادر أن سبب التقدم بحذر يعود إلى وجود المدنيين داخل المدينة واستخدامهم دروعاً بشرية من قبل المتمردين.

من جانبه، يواصل التحالف شن غارات مكثفة في الحديدة على تجمعات الميليشيات وكبدتهم خسائر كبيرة بعد الهجوم الأخير على الفرقاطة السعودية وسط البحر الأحمر.

أما منطقة كرش شمال محافظة لحج، فتقدمت فيها قوات الجيش والمقاومة واستعادت منطقة الحويمي وبعض المرتفعات والهضبات التي كانت تمثل قواعد للانقلابيين في استهداف قوات الشرعية بالمدفعية.