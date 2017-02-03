اليمن.. "القاعدة" تنتشر مجددا في 3 بلدات بمحافظة أبين

ذكر مسؤول يمني ومصادر قبلية أن مقاتلين من تنظيم "القاعدة" سيطروا مجدداً على 3 بلدات في محافظة أبين جنوب البلاد، وقال المسؤول الأمني إن انسحاب قوات الحزام الأمني من تلك المناطق جاء احتجاجاً على التأخر في دفع رواتبها، ما سهل دخول مسلحين إلى لودر وشقرة ومنطقة عكد في محافظة أبين.

وأضاف المسؤول الأمني أن قوات الحزام الأمني تشكو من نقص في الإمكانيات وخصوصاً الأسلحة لمواجهة هؤلاء الذين كثفوا هجماتهم، وقالت المصادر إن مسلحي "القاعدة" نصبوا نقاط تفتيش في لودر وانتشروا في الشوارع ونسفوا بمتفجرات مبنيين لجهاز الأمن.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر يمنية أن سفناً حربية يعتقد أنها أميركية قصفت معاقل للقاعدة في منطقة جبلية جنوب البلاد.

المصدر أكد أن السفن أطلقت عدة صواريخ نحو جبال المراقشة حيث يتمركز عناصر "القاعدة".

وتأتي الضربات بعد أقل من أسبوع على غارة سرية لقوة العمليات الخاصة بالبحرية الأميركية نفذت في جنوب اليمن في إطار حملة تزداد شدة ضد واحد من أنشط فروع تنظيم "القاعدة".