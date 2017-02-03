قتلى وجرحى برصاص الحوثيين في السجن المركزي بصنعاء

قتل ما لا يقل عن خمسة سجناء وجرح نحو 35 آخرين برصاص ميليشيات الحوثي التي تسيطر على السجن المركزي في صنعاء منذ اجتياح العاصمة، وفق مصادر من داخل السجن.

وذكرت المصادر أن سبب الغضب العارم الذي أصاب السجناء هو قيام أحد الحراس الحوثيين بصفع أم أحدهم، ما أدى إلى قيام احتجاجات كبرى داخل السجن واشتباكات مع حراسه الذين قاموا باستخدام القوة المفرطة لإخماد غضب السجناء.

كما أكدت وجود الكثير من الجثث والمصابين في ساحة السجن، وأن السجناء لم يستطيعوا سحبهم بسبب انتشار القناصة على الأسطح وقيامهم بإطلاق النار بشكل مباشر.