التحالف يستهدف معسكراً للميليشيات شمال صنعاء

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح جراء غارة للتحالف استهدفت معسكرا تدريبيا في قرية القابل بوادي ظهر التابعة لمديرية همدان شمال مدينة صنعاء.

وقال شهود عيان إن طائرات التحالف شنت غارات عدة على المعسكر أثناء تجهيز الانقلابيين مئات من المقاتلين الجدد لإرسالهم إلى مناطق المواجهات.

من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطني من صد هجوم واسع في لودر شنه تنظيم القاعدة استهدف مبنى إدارة أمن المدينة.

وذكرت مصادر أمنية محلية أن الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى في اتجاهات عدة من المدينة أسفرت عن هروب العناصر المسلحة إلى جبال المراقشة الواقعة بين مدينتي لودر وشقرة.