لماذا سحبت أميركا فيديو حول عمليتها ضد القاعدة؟

نشر العسكريون الأميركيون الذين يسعون إلى إثبات نجاح هجوم استهدف مؤخراً تنظيم القاعدة في اليمن، تسجيل فيديو قالوا إنه صور في المكان، ثم قاموا بسحبه، بعدما لاحظوا أنه يعود إلى عشر سنوات مضت.

وشنت القوات الخاصة الأميركية هجوماً، الأحد، في اليمن على موقع للتنظيم، وأسفرت هذه العملية العسكرية، وهي الأولى التي سمح بها دونالد ترمب، عن مقتل جندي أميركي وعدد من النساء والأطفال الذين كانوا مع عناصر التنظيم.

ومنذ ذلك الحين، تدافع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والبيت الأبيض عن العملية، مؤكدين أنها "ناجحة" على الرغم من الخسائر البشرية، وأنها سمحت بجمع معلومات مهمة عن التنظيم الذي يعتبر أخطر فرع في الشبكة المتطرفة.

ووضعت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) على موقعها الإلكتروني تسجيل فيديو يفترض أن يؤكد أهمية الوثائق والملفات التي صورت في المكان.

لكن العسكريين أدركوا بعد ذلك أن التسجيل لم يكن جديداً. وقام عدد من مستخدمي الإنترنت بتوضيح أن التسجيل أنجز في الواقع قبل حوالي عشر سنوات ووضع على الإنترنت من قبل. وسحب التسجيل على الفور.

وقال الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية "لم نكن نعرف أنه تسجيل قديم"، لكنه أصر على أن العملية سمحت بالحصول على معلومات مهمة.

وأضاف "حصلنا في هذا الهجوم على كمية من المعلومات أكثر من أي هجوم آخر على القاعدة في اليمن".