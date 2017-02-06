القاعدة تعدم أحد الحراس الشخصيين للرئيس اليمني في أبين

اتهمت عناصر مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المخلوع صالح بالوقوف وراء تحريك عناصر القاعدة في أبين، وإعدام الحارس الشخصي للرئيس هادي رداً على الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها الميليشيات الانقلابية في الساحل الغربي لليمن.

وكانت مصادر أمنية في محافظة أبين شرق عدن أفادت الأحد أن عناصر تنظيم القاعدة أعدموا العقيد عبدالله الخضر أحد الحراس الشخصيين للرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة على اختطافه في طريق العودة من منطقة لودر شمال شرق محافظة أبين إلى عدن بعد قضاء إجازة في بلدته لودر.

يذكر أن مصادر قبلية ذكرت قبل أيام أن مقاتلين من تنظيم "القاعدة" سيطروا مجدداً على 3 بلدات في محافظة أبين جنوب البلاد، وهي لودر وشقرة ومنطقة عكد.