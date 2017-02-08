اليمن.. الأمم المتحدة تطلب 2.1 مليار دولار لمنع مجاعة

أطلقت الأمم المتحدة الأربعاء مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون نسمة في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة بعد عامين من الحرب.

وقال جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن في وثيقة المناشدة "الوضع في اليمن كارثي ويتدهور بسرعة."

وتابع "نحو 3.3 مليون شخص بينهم 2.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد". وبحسب الأمم المتحدة هناك حوالي 18,8 مليون شخص - أكثر من ثلثي الشعب - بحاجة لمساعدة في اليمن.

بين هؤلاء 10,3 مليون شخص متضررون بشدة من النزاع وبحاجة "لمساعدة إنسانية فورية" بما يشمل 2,1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية بحسب المنظمة الأممية.

والسنة الماضية، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون من مساعدة 5,6 مليون شخص لكن هذه السنة تأمل في مساعدة 12 مليوناً.