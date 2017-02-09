اليمن.. هجوم فاشل للانقلابيين شرق تعز يقتل العشرات منهم

صدّ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوماً للانقلابيين هو الأعنف منذ أشهر في محيط حي الدعوة ومعسكر التشريفات في مدينة تعز، تكبد خلاله المتمردون عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت مصادر عسكرية بمقتل القائد الحوثي والمشرف العسكري على مديرية الضحي المدعو أبو عبدالله مع عدد من مرافقيه بغارة جوية للتحالف الأربعاء استهدفت سيارتهم.

إلى ذلك، سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الأربعاء في عملية التمشيط الواسعة التي يقوم بها الجيش الوطني والمقاومة بدعم من طيران التحالف العربي في أطراف مدينة المخا، لاستكمال تأمين المدينة ومواصلة التطهير الساحلي نحو الحديدة شمالاً وتعز شرقاً.