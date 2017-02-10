الميليشيات تطلق الرصاص لتفريق تظاهرة للصحافيين بصنعاء

فرقت ميليشيات الحوثي بالرصاص الحي في صنعاء، تجمعا احتجاجيا لصحافيي مؤسسة الثورة للطباعة والصحافة والنشر، للمطالبة بدفع رواتبهم ووقف سياسات الإقصاء التي يتبعها الحوثيون ضد الصحافيين والاحتجاج على فساد القياديين المعينين من الحوثي في المؤسسة.

وأوضحت مصادر صحافية أن الميليشيات أقدمت على قمع عشرات الصحافيين المحتجين بإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم أثناء تجمعهم في فـناء مبنى المؤسسة في حي الجراف شمال مدينة صنعاء.

من جهتها دانت نقابة الصحفيين اليمنيين القمع واستخدام العنف ضد الصحافيين والموظفين المحتجين، وقد قام الحوثيون بفصل مئات الصحفيين من وظائفهم.