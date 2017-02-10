مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في صنعاء

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثين ألف سلة غذائية على مديريات محافظة صنعاء تستجيب لاحتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية.

هذه المساعدات استفاد منها 180 ألف شخص من خلال شبكة "النماء" اليمنية للمنظمات الأهلية، وذلك لتخفيف معاناة اليمنيين، ولتحسين الوضع المعيشي للنازحين والمتضررين.

ووزعت هذه السلال مؤخراً، في مديريات سنحان وهمْدان وبني مطر وبني حشيش وأرحب والأَعروش وبني شداد والطِيَال والحُصن وجحَانة ونهم.. كما شمل التوزيع تجمعات النازحين من محافظة صنعاء.

ويأتي هذا المشروع، امتدادا لمشاريع المركز البالغ عددها 112 مشروعا حتى الآن، نُــفذت في محافظات اليمن كافة .. بالتعاون مع 80 شريكا أمميًا وإقليمياً.