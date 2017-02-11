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"العربية" تعرض صوراً حصرية من كاميرا حوثي قتل باليمن

المصدر: الحدود السعودية اليمنية - محمد العرب
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حصلت "العربية" على صور حصرية من كاميرا أحد عناصر ميليشيات الحوثي، الذي قتل في ميدي على يد الجيش اليمني.

ومن كاميرات عناصر الميليشيات أنفسهم، حيث قتل الجيش اليمني أحد العناصر الحوثية، ووجدوا في حوزته صوراً توضح كيفية تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات.

وفي الصور التي تم الحصول عليها توجد مواد فيلمية لتضليل الرأي العام، حيث يجري التصوير داخل اليمن، ويزعمون أنّهم في جازان السعودية.

وتوضح صور أخرى كيف يخفون آلياتهم إلا أنّها تعرضت أيضا للقصف.

وفي الفيديو الذي تعرضه "العربية" يظهر كيف يقوم الحوثيون بتصوير خطابات التحفيز، حيث يتم التلقين.

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