صنعاء.. الانقلابيون يهاجمون أطباء طالبوا برواتبهم

طوّقت عناصر من الميليشيات الحوثية مستشفى الثورة بصنعاء واعتدت على عدد من الأطباء أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم التي نهبتها الميليشيات منذ خمسة أشهر.

وأكدت مصادر طبية أن عشرات العناصر المسلحة التابعة للميليشيات حاصرت المستشفى مدعومة بالعربات المسلحة لإنهاء الاحتجاج، فيما هدد الأطباء والمحتجون من الموظفين الإداريين وعمال المستشفى بالإضراب الشامل عن العمل إذا لم تدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية خلال الأسبوع الجاري، محملين مدير المستشفى المُعيّن من قبل الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع ونهب رواتبهم.

وبحسب نشطاء عبر مواقع التواصل فإن الميليشيات قامت بالاعتداء على كل من حاول توثيق الحادثة من خلال كسر هاتفه.