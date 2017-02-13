بعد فشلهم مع أبناء قبائل صنعاء.. الحوثيون إلى عمران

تواصل ميليشيات الحوثي محاولاتها الحثيثة لتجنيد المزيد من الأطفال والزج بأبناء القبائل في الجبهات.

وتقود اللجنة الثورية العليا للمتمردين الحوثيين، والتي يرأسها محمد علي الحوثي، حملات جديدة حالياً للتجنيد لم تحقق أي نجاح، وفق مصادر قبلية.

وتفيد رواية هذه المصادر بأن محمد الحوثي طاف معظم مناطق محافظة صنعاء خلال الأسابيع الماضية، وفشل في إقناع شيوخ قبائل بنس مطرـ وخولان، والحيمة وهمدان وبني حشيش، فلجأ بعدها إلى محافظة عمران، حيث اجتمع بشيوخ عدد من القبائل بمنطقة حرف في محاولة لحثهم على الاستجابة لدعوة زعيم التمرد عبد الملك الحوثي.

ووصف البعض مطالب الحوثي في خطابه بالتوسلات للقبائل والتي لا يبدو أنها لاقت الصدى المطلوب على الأقل في صنعاء وعمران، لا سيما وأن القبائل أرسلت الكثير من أطفالها في السابق للجبهات وعادوا لها جرحى أو جثثاً هامدة، ومنهم من لم تعد جثثهم أصلاً.