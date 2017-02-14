اليمن..تقهقر للميليشيا في ميدي وعشرات الجثث بالمستشفيات

وصلت عشرات الجثث من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح إلى المستشفى الجمهوري في مدينة حجة، قادمة من جبهتي حرض وميدي، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني.

وأضاف أن "ميليشيات الحوثي وصالح أعلنوا حالة طوارئ في مديرية بني قيس، بعد اجتماع لهم أعلنوا فيه الاستنفار والتجنيد الإجباري لشباب وأطفال المديرية، تحت ذريعة رفد جبهتي حرض وميدي بعد تلقيهم الهزائم بمقتل العشرات من مقاتليهم والفرار الجماعي من الجبهة".

من جهة أخرى، اعترضت دفاعات التحالف العربي، الاثنين، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات من معسكر أبو موسى الأشعري جنوب الحديدة باتجاه مدينة المخا.

وأفادت مصادر ميدانية بأن معارك عنيفة تدور بين قوات الشرعية بدعم من مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف والميليشيات على مشارف منطقة يختل شمال مديرية المخا.

كما استهدف طيران التحالف بست غارات آليات وتجمعات للميليشيات في المنطقة ذاتها.

في غضون ذلك، تواصلت محاولات المتمردين لتحقيق تقدم في تعز، خاصة في معارك حي الزهراء والأحياء المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي التي شهدت اشتباكات عنيفة حاولت الميليشيات فيها السيطرة على مواقع عسكرية، لكنها منيت بهزيمة كبيرة كلفتها عشرات القتلى والمصابين.