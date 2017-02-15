ميليشيا الحوثي تختطف 300 مدني في إب

كشفت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف 300 مدني في مديرية العدين، أغلبهم من الشيوخ والأطفال.

وقالت المصادر إن الميليشيات اختطفت قرابة 300 شخص من المدنيين أغلبهم من الشيوخ والأطفال من قرى الضبية والميدان والمنادم في منطقة الرميد بمديرية العدين، وذلك على خلفية مقتل قائد نقطة الحوثيين في المديرية المدعو أبو عبدالرحمن العلوي يوم الجمعة الماضي في اشتباكات مع مجهولين.

وأفادت المصادر أن الميليشيات قامت بتفجير عدد من منازل المواطنين في نفس المنطقة.

وأوضحت أن الميليشيات اقتحمت منازل المواطنين في تلك القرى بشكل مروع وأخرجت الأسر والأهالي بالقوة، قبل أن تختطف ذلك العدد المهول منهم وتقتادهم إلى جهة مجهولة بحثاً عما وصفته بقاتل الحوثي العلوي.

وأكدت المصادر أن أهالي تلك القرى لا يحملون سلاحاً ولا يعرفون القاتل وبعيدون عن نقطة الحوثيين.

ووفقاً لتلك المصادر المحلية فقد قامت الميليشيات بنهب مجموعة من المنازل ولا تزال تحاصر تلك القرى بشكل مخيف، وتمنع الدخول والخروج منها، مشيرة إلى أن الحوثيين طلبوا من بعض الأمهات ذهباً مقابل الإفراج عن أطفالهن، وأن إحدى الأمهات أعطت كامل ذهبها للحوثيين مقابل الإفراج عن طفلها الصغير.

ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام على قيام ميليشيات الحوثي بحملة اعتقالات عشوائية، طالت المئات من المدنيين من أبناء مناطق حيس والجراحي وبيت الفقيه والتحيتا الواقعة بين المخا والحديدة، تخوفاً من تقدم الجيش الوطني إلى تلك المناطق وإحساس الميليشيات بأنها ليست بيئة حاضنة لها.

وخلال الفترة الماضية شهدت عدة مدن خاضعة لسيطرة الميليشيات، أبرزها صنعاء والبيضاء وإب حملات اعتقال واختطافات طالت آلاف المدنيين.

وكانت تقارير حقوقية حديثة قد وثقت اعتقال الميليشيات الانقلابية، نحو 10 آلاف معارض لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

وبحسب تقارير حقوقية محلية ودولية فإن كثيراً من المعتقلين يتعرضون للتعذيـب البشع كالجلد والضـرب بـآلات حـادة والصعـق الكهربائـي، وتعريضهـم للصقيـع والكـي بالنـار، لإجبارهـم علـى الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها.