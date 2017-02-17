اجتماع وزاري خليجي غربي في ألمانيا لبحث أزمة اليمن

جرى اجتماع ضم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والإمارات، بمشاركة وفد يمني، إضافة إلى المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على هامش قمة العشرين المنعقدة في ألمانيا.

ويعد هذا الاجتماع، الذي خصص لبحث الأزمة اليمنية، الأول بمشاركة بريطانية أميركية، لاسيما بعد اتخاذ الإدارة الأميركية مواقف أكثر شدة تجاه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وشدد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على أن بلاده تواصل دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، مشيراً إلى الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بدون قيود.