اليمن.. المقاومة الشعبية تكشف عن هوية أسرى حوثيين لديها

كشفت مصادر قيادية في المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار لـ"العربية.نت" عن هوية المعتقلين من الميليشيات الحوثية الذين تمكن أفراد المقاومة من أسرهم في معارك جرت الجمعة مع الانقلابيين في المديرية.

وقالت المصادر إن عناصر المقاومة نصبوا كمائن حربية استهدفت تعزيزات وإمدادات تابعة للحوثيين، حيث قتل وجرح 27 متمرداً، إضافة إلى أسر 13 آخرين، فضلاً عن تمكنهم من إعاقة تقدم التعزيزات التي كانت قادمة من مدينة ذمار وفي طريقها إلى جبهة حيفان بعتمة.

أما الأسرى الذين وقعوا في قبضة المقاومة فهم:

- علي أحمد القعمي من أبناء مديرية مدينة ذمار

- محمد علي محمد عتيق نهشل من أبناء مديرية مدينة ذمار

- أحمد محمد علي نهشل من أبناء مديرية مدينة ذمار

- هاشم يحيى محمد الديلمي من أبناء مديرية مدينة ذمار

- نجم الدين احمد الرباحي من أبناء مديرية عتمة

- مراد صلاح ناجي محسن قاسم من أبناء مديرية عتمة

- عبدالمؤمن الجرموزي من أبناء مديرية عتمة

- يحيى عبدالله اليعري من أبناء مديرية عنس

- عبدالله محمد ناصر مرشد من أبناء مديرية عنس

- بازل محمد صالح العزي من أبناء مديرية جهران

- سامي يحيى محمد الجوبح من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب

- سالم صالح عبده موكف

- عبدالله ناصر الجماعي