شاهد مراسل "العربية" في صعدة.. معقل الحوثيين

في مشاهد تبث لأول مرة من محافظة #صعدة ، ظهر مراسل العربية الاثنين من المنطقة التي تعتبر " #معقل_الحوثيين "، راصداً دخول قوات #الجيش_اليمني والقوات المساندة له بقيادة التحالف العربي إلى أولى مديريات المحافظة.

وفي حديثه إلى أحد القادة الميدانيين، ويدعى "أبو عبد العزيز" أكد الأخير أن القوات اليمنية الشرعية وقوات #التحالف متواجدة في مديرية كتاف- البقع، بمعنويات عالية وجاهزية للانطلاق في أي لحظة.

أما عن سير العمليات العسكرية، فشدد على أنها تسير وفقاً لما خطط له على جميع المستويات، وواعداً بسماع أخبار سارة في الأيام القليلة المقبلة.

إلى ذلك، أوضح مراسل العربية أن مديرية كتاف البقع تعتبر مديرية حيوية، وهي كالشريان لأنها تربط عدة جهات ومناطق.

كما أفاد المراسل أن مركز صعدة بات تحت سطوة نيران التحالف العربي جواً وبراً.

وأكد أن كاميرا العربية رصدت مئات الألغام التي زرعها #الانقلابيون الحوثيون، وتم تفكيكها من قبل القوات اليمنية.