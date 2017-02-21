اليمن.. أرخبيل "السبع جزر" محطة لتهريب السلاح الإيراني

كشف نائب رئيس الأركان اليمني اللواء، أحمد سيف اليافعي، استمرار #إيران في تهريب السلاح لميليشيات #الحوثي وصالح.

وقال اليافعي، في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" إن إيران تستخدم #أرخبيل_السبع_جزر ، الذي يقع بين #باب_المندب و #خليج_عدن كمحطة أولى لتهريب السلاح إلى مينائي الحديدة والمخا.

يذكر أن الأرخبيل الواقع قبالة سواحل #اليمن الغربية ليس يمنياً، بل يتبع مقاطعة أبخ في جيبوتي.

وتستخدم إيران هذه الجزر لنقل الأسلحة إليها كمرحلة أولى، وخلال هذه المرحلة تراقب السواحل الغربية لليمن بشكل دائم، ثم تنقل هذه الأسلحة من هذه الجزر إلى #الحديدة و #المخا ، تمهيداً لتوصيلها إلى #الانقلابيين في الكثير من الجبهات المشتعلة.

كما أشار اليافعي إلى رصد قنابل إيرانية الصنع، استخدمها في وقت سابق حزب الله اللبناني، وتستخدمها حالياً الميليشيات لاستهداف قياديين في الجيش الوطني عند مرورهم بالطرق الرئيسية.

في سياق آخر، أكد اليافعي أن المواجهات الأخيرة سقط فيها الكثير من عناصر الميليشيات، الذين تخرجوا في أكاديميات إيرانية في تخصصات مختلفة، كما سقط عدد كبير من القيادات الميدانية للميليشيات خصوصاً في المخا.