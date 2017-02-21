اليمن.. ميليشيات صنعاء تحاصر محتجين يطالبون برواتبهم

تواجه #الميليشيات الانقلابية في #صنعاء أزمة انعدام سيولة نقدية خانقة، في حين تصاعدت احتجاجات موظفي المؤسسات الحكومية للمطالبة بدفع رواتبهم الموقوفة منذ 5 أشهر.

مئات من موظفي وزارة المالية اليمنية ومصلحتي الجمارك والضرائب نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بدفع رواتبهم المتوقفة منذ سبتمبر الماضي.

شهود عيان أشاروا إلى أن شرطة الأمن المركزي ومسلحين بلباس مدني من ميليشيات #الحوثي طوقوا المحتجين وأغلقوا بالعربات المسلحة الشوارع المؤدية إلى وزارة المالية وأجبروا المحتجين على رفع الاعتصام بعد ساعات.

تأتي هذه الاحتجاجات وفق مشاركين بدعوة من اتحاد عمال الجمهورية للضغط على #الميليشيات_الانقلابية لدفع رواتب الموظفين.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي رفض صرف شيكات برواتب موظفي المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب لعدم توفر سيولة نقدية لديه.