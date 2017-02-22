الحوثيون يطردون وزيراً "موالياً لصالح" من مكتبه

أكدت مصادر مطلعة في #صنعاء قيام مجموعة من العناصر الحوثية بالاعتداء على وزير التعليم العالي في حكومة #الانقلابيين "من الموالين للمخلوع #صالح وطرده من مبنى الوزارة.

وقالت المصادر إن مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي قاموا باقتحام الوزارة، ومن ثم طرد الوزير حسين حازب "القيادي في حزب المؤتمر الشعبي" بطريقة مهينة.

ووفقاً للمصادر، فقد جاءت الواقعة على خلفية إصدار حازب قرارات تعيينات داخل الوزارة اقتصرت على شخصيات موالية لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وكانت عصابة مسلحة تابعة لجماعة #الحوثي قامت في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي بمحاصرة مكتب وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الدكتور محمد سالم بن حفيظ، وهو من الموالين للمخلوع صالح، ووجهت له بعض الشتائم قبل أن تقوم أيضاً بنهب الهيئة العامة للأدوية بصنعاء.

وحينها لم يرد أي تعليق على الحادثة من قبل حزب المؤتمر، وإنما صدرت دعوة من صالح لأنصاره بالكف عن المناكفات مع الحوثيين.

وكان ياسر العواضي القيادي في حزب صالح قد تقدم في وقت سابق باستقالته من تلك #الحكومة غير الشرعية بعد أن كان يشغل فيها منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وبرر العواضي استقالته باستمرار تدخل ممثلي الحوثيين في صلاحياته، وأنه يفضل البقاء في منزله على أن يكون واجهة لأعمال كارثية يقوم بها #الحوثيون باسمه.

وبعد مرور نحو 3 أشهر على تشكيل حكومة الانقلابيين، ينظر مراقبون إلى أن تلك الحكومة لا تعدو كونها مجرد "واجهة صورية كرتونية"، فيما اللجان الثورية التابعة للحوثيين هي من تدير الأمور في الوزارات عبر ما يطلق عليهم "المشرفين" ، وأن وزراء حزب المخلوع صالح لا يستطيعون القيام بأي عمل أو إصدار قرارات أو إجراء تعيينات دون موافقة "المشرف الحوثي" المغروس في جسم الوزارة.

وقدرت مصادر #يمنية عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية الأمنية والعسكرية بأكثر من 3 آلاف مشرف، يتحكمون في قرارات تلك المؤسسات.

ويرى محللون أن كل تلك التداعيات تعكس تطور الخلافات بين الحليفين الانقلابيين، رغم كل محاولات القيادات العليا في الطرفين لنفي ذلك واتهام من يثيرون أخبارها بمحاولة شق الصف.