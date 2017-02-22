فريق "العربية" يدخل جبال حبش والساير والثأر في صعدة

دخل فريق قناة #العربية إلى جبال حبش والساير والثأر في محافظة #صعدة والتي كانت ساحة معركة عنيفة بين #الميليشيات وقوات الشرعية، وذلك بعد يومين من وصول موفد "العربية" إلى المحافظة اليمنية وخروجه على الهواء مباشرة من هناك لأول مرة.

ودخل فريق "العربية" لأول مرة إلى تلك المنطقة، وكان أول فريق إعلامي يصل إليها، حيث تنقل طاقم الفريق بالأقدام بعد أن عجزت السيارات عن التقدم.

ودامت الرحلة 6 ساعات، بدأت من جبل حبش اليمني مروراً بجبل الساير وصولاً إلى جبل الثأر في محافظة صعدة.

وكان برفقة الفريق مقاتلون ينتمون إلى #لواء_الفتح وهم تشكيلات #الجيش_الوطني اليمني متخصصون في التضاريس الجبلية.

ولم تكن طريق العودة تختلف كثيراً بصعوبتها عن طريق الذهاب،فالتضاريس الجبلية الوعرة لطالما كانت مسرحاً لاشتباكات مسلحة قبل أن يبسط الجيش اليمني سيطرته عليها".