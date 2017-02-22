الجيش اليمني يستعيد السيطرة على بلدة يختل شمال المخا

أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الجيش اليمني استعاد السيطرة على بلدة يختل شمال المخا، كما سيطرت قوات #الجيش_الوطني اليمني، فجر اليوم الأربعاء، على #جبل_النار شرق منطقة #المخا الساحلية، بعد معارك عنيفة استمرت نحو 24 ساعة مع #الميليشيات_الانقلابية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية غرب مدينة تعز.

وخلال المعارك قتل 9 من عناصر الميليشيات، وأصيب العشرات بغارة لطائرات التحالف، كما تقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه مواقع معسكر خالد في منطقة موزع تحت غطاء جوي كثيف من طائرات #التحالف_العربي.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني يواصل تقدمه شرق مديرية المخا باتجاه منطقة البرح الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي #تعز و #الحديدة لوقف الإمدادات للميليشيات الانقلابية.

وعلى صعيد آخر، قتل 8 من عناصر ميليشيات الحوثي في قصف للتحالف العربي على منطقة آل زماح بمديرية باقم الحدودية شمال محافظة #صعدة.

يأتي ذلك فيما سيطر الجيش الوطني مسنوداً بالقبائل على منطقة حمة الحصم في محافظة #البيضاء عقب تنفيذ هجوم مباغت على الانقلابيين في تلك المنطقة أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وفي جبهة نهم شمال شرقي العاصمة #صنعاء، اعترفت الميليشيات الانقلابية بمقتل 3 قيادات عسكرية موالية للرئيس المخلوع #صالح بغارة لطيران التحالف العربي.