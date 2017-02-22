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مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف جنوب ميدي

المصدر: دبي - قناة الحدث
عناصر من ميليشيات الحوثي - أرشيفية
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قتل القيادي في ميليشيات #الحوثي حمود لطف الوشلي، مع مرافقيه في غارة جوية للتحالف في جنوب مديرية #ميدي التابعة لجبهة #حرض .

وقال مصدر عسكري إن المواجهات توسعت على مشارف منطقة جبل النار شرقي المخا.

كما تشن قوات الشرعية قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع الميليشيات في جبل النار، بالتزامن مع قصف صاروخي على مواقعهم في الهاملي ومعسكر خالد وسط موزع، فيما تقدمت قوات الشرعية نحو منطقة يختل شمال مديرية المخا.

من جهة ثانية، شنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفاً عنيفاً وعشوائياً بقذائف المدفعية مستهدفة قلعة القاهرة التاريخية وسط مدينة تعز والأحياء السكنية المجاورة لها.

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