هادي: السعودية قدمت 10 مليارات دولار لإعمار اليمن

كشف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في اجتماع ضم عدداً من المحافظات عن تقديم المملكة العربية #السعودية عشرة مليارات دولار، منها مليارا دولار لدعم البنك المركزي، وثمانية مليارات لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

جاء ذلك خلال ترؤس #هادي اجتماعا ضم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومحافظي عدن، تعز، صنعاء، لحج، أبين، الضالع، شبوة، البيضاء وسقطرى.

ووجه هادي الحكومة في #اليمن بوضع الأولويات الملحة في الاعتبار ومنها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات .

وقال "إن معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية المتمثلة في #الحوثي وصالح ومن ساندهم، وسننتصر حتماً لأننا دعاة حق ونحمل همَّ وطن ومشاريع بناء وحياة لحاضر وطننا ومستقبله".