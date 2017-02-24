اليمن.. انتحاري يفجر نفسه بمركز للشرطة في زنجبار

أفادت مصادر "العربية" بمقتل وجرح العديد من المدنيين ورجال الشرطة إثر انفجار عنيف هز فجر الجمعة مدينة زنجبار عاصمة محافظة #أبين شرق عدن اليمنية.

وفي المعلومات الأولية أشارت المصادر إلى ان الانفجار نتج عن هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف بها معسكر شرطة النجدة في المدينة التي تبعد عن عدن نحو 50 كيلومترا. ولفتت إلى سقوط 8 قتلى على الأقل.

يذكر أن #عدن شهدت في الفترة الأخيرة العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت عناصر الشرطة والقوى الأمنية. وفي ديسمبر من العام الماضي سقط 49 قتيلاً في شرق عدن، بعملية انتحارية تبناها تنظيم #داعش .