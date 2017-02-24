قتلى بسقوط صاروخ أطلقه الانقلابيون على مطعم في مأرب

أفادت مصادر محلية في #مأرب بسقوط قتلى وجرحى مدنيين نتيجة سقوط صاروخ وسط مدينة مأرب اليمنية أطلقته #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح.

وأكد شهود عيان أن الصاروخ سقط في مطعم بالقرب من جامع عذبان وسط المدينة، وأسفر عن قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس القرار 2342 الذي أكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في #اليمن ، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

إلى ذلك، نص القرار الأممي على تمديد مهمة لجنة العقوبات التي تتضمن مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر #المخلوع_صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك #الحوثي .

وتم بموجب هذا القرار تمديد الولاية القانونية لفريق خبراء العقوبات الخاص باليمن حتى أواخر مارس 2018 . كما طلب القرار من الفريق تقديم إحاطة نصف سنوية إلى لجنة العقوبات في يوليو 2017، وتقرير نهائي إلى مجلس الأمن في يناير 2018.

وأعرب قرار المجلس عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية. كما أعرب عن القلق من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم #القاعدة، ومن الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم #داعش ومن احتمال نموها مستقبلاً.