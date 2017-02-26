ساعة "بيغ بن" الصغرى تعاود دورانها في عدن

أكدت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن أن ساعة بيغ بن التاريخية "الصغرى" سوف تعاود الاثنين دورانها بعد توقف دام لعقود.

وبحسب مصادر في السلطة المحلية فإن ساعة بيغ بن "عدن" التاريخية والأثرية التي يعود تشييدها إلى عام 1890 سوف تستأنف دورانها من جديد غدا الاثنين بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة لها من قبل فريق #هندسي فني متخصص وتحت إشراف #السلطة المحلية بمديرية التواهي.

الساعة التي تحاكي ساعة بيغ بن الشهيرة في #لندن، تقع على مرتفع جبل يطل على ميناء عدن وحي #التواهي من الجهات الأربع حيث تشكل معلما تاريخيا وأثريا وهندسيا غاية في الروعة ويحكي زمن الاستعمار البريطاني لعدن والذي بدأ في 1839 وانتهى في 1967.

وتشير المعلومات إلى أن عددا من أكفأ المهندسين البريطانيين اشتركوا في تشييدها من #الحجارة ذات اللون الأسود والإسمنت #الحجري الممزوج بمادة قوية تخلط مع الماء.

والجدير بالذكر أن مبنى الساعة #مستطيل الشكل أشبه بشكل الصاروخ وسقفه أشبه بشكل مثلث متساوي #الأضلاع ومطلي بمادة #القرمدي الأحمر، والشكل والمظهر العام للساعة أقرب إلى شكل ساعة بيج بن البريطانية التي تقع بوسط العاصمة البريطانية لندن. كما تذهب المصادر إلى أن #المهندسين البريطانيين الذين صمموا ساعة التواهي #السياحية بعدن كانوا يصفونها بأنها "بيغ بن العرب" أو "بيغ بن الشرق".

ويبلغ قطر الساعة حوالي متر من الجهات الأربع وعرضها 1,5متر وارتفاعها 22 مترا، وهي على شكل هرم معتدل ويوجد بداخلها سلم حديدي ذو سمك خفيف وشكل حلزوني في التوائه وانحنائه الذي يمتد حتى أعلى الساعة التي تطل على البحر مباشرة وأحياء التواهي التجارية والسكنية الشهيرة.

واشتملت عملية الصيانة على إعادة تركيب أربعة أوجه جديدة رئيسية للساعة من مادة الفايبر #جلاس الأبيض وإعادة الإنارة #الداخلية وتركيب عقارب الساعة وجهاز للتحكم وتأهيل الهيكل الخارجي لها.

وخلال منتصف القرن الماضي تعرضت ساعة بيغ بن #عدن لتعرية الطبيعة من أمطار ورياح فضلا عن الإهمال فأصيبت بعطب في عقاربها لتتوقف في منتصف ستينيات القرن الماضي، ثم أجريت لها صيانة في عام 1983 ليعاد تشغيلها لفترة ثلاث سنوات وبعدها توقفت مجددا بسبب أحداث المواجهات الدموية التي شهدتها مدينة عدن في يناير 1986 وفي فترات لاحقة وحينها توقفت الساعة وتعرضت محتوياتها للنهب وتحولت بعض أجزائها إلى خردة تباع من قبل #سماسرة سوق #النحاس والمعادن.

وتذكر المصادر التاريخية أن الملكة اليزابيث عند زواجها قضت أياما من شهر العسل عام 1954في فندق "كريسنت" الذي شيد في العام 1930 كأول فندق على مستوى الجزيرة والخليج ويقع في مديرية التواهي التي تقع فيها ساعة بيغ بن عدن.

ويروى أن الملكة أمرت آنذاك بتمديد شهر العسل إلى شهر آخر بعد إعجابها بمدينة عدن، وكانت تسمع كل صباح ومن على شرفات نوافذ جناحها في الفندق دقات ساعة بيغ بن "التواهي" أو بيغ بن عدن أو بيغ بن الشرق.

