الصليب الأحمر: نقص حاد في احتياطي الغذاء باليمن

أكد مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، لدى عودته من اليمن أن #احتياطيات #الغذاء هناك لا تكفي إلا لمدة تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر، مما يقربه من شفا #المجاعة مع تصاعد القتال.

ودعا #روبرت_مارديني - المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالصليب الأحمر - إلى رفع القيود عن الواردات وحركة السلع، وعبر عن قلقه إزاء مصير نصف مليون شخص في ميناء #الحديدة مع تحرك الصراع شمالاً نحو ساحل البحر الأحمر.

وأضاف للصحافيين في جنيف أن "شريان" المساعدات التي تمر عبر ميناء الحديدة وغيره من الموانئ يوشك أن ينقطع.

وتابع: "إذا حدث ذلك، فإنه سيضيف بالطبع عبئاً ضخماً على مساحة من كبيرة من الأراضي اليمينية، يعيش فيها ملايين البشر".

وأضاف: "فيما يتعلق بالاحتياطيات هناك احتياطيات لشهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر، لا أدري. لكن هناك حاجة ملحة لإعادة التزود بالإمدادات وهذا ما يمكننا قوله".