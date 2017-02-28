تدمير مخازن أسلحة في صعدة.. وتقدم نحو معسكر خالد

دمرت طائرات التحالف العربي اليوم الثلاثاء مخازن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ تابعة للميليشيات في محافظة #صعدة الحدودية شمال اليمن.

وتركز القصف على مناطق الحمزات في مديرية سحار، ومديرية الصفراء وسط صعدة.

كما تواصلت الغارات في جبهة الساحل الغربي، حيث أفادت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأمامية لمعسكر خالد في منطقة المفرق شرق #المخاء تعرضت لقصف عنيف ما تسبب في انهيارها. وأضافت المصادر أن قوات الشرعية وصلت إلى التخوم الجنوبية للخوخة حيث تدور اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة وسط تراجع مستمر للميليشيات.

وكان #التحالف_العربي استهدف الاثنين موقعاً في بلدة آل زماح شمال اليمن، نتج عنه إصابة القيادي الحوثي ماجد زرعة، المسؤول عن جبهة الربوعة المحاذية للسعودية.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل ضابطين من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، علي عبدالله #صالح .

وفي مدينة #مأرب ، أفاد مصدر أمني يمني الاثنين أن القوات الشرعية ألقت القبض على مسؤول بارز في ميليشيات #الحوثيين بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ونقل موقع وزارة الدفاع التابع للقوات الشرعية الحكومية عن المصدر قوله: إن القيادي المقبوض عليه هو مسؤول تموين وإمداد الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح في جبهات (صرواح، ونهم، والجوف)، وذلك حسبما نقل موقع "يمن برس".

هادي في جولة عربية

أما على الصعيد السياسي، فقد وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور #هادي مساء الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد زيارة قصيرة صباحاً إلى أبوظبي، وذلك في إطار جولته العربية والخليجية التي تشمل عدة دول حيث بدأت بالإمارات والسعودية، وقد تشمل كذلك الأردن.