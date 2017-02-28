اليمن.. الميليشيات الحوثية تمنع موكبا أمميا من دخول تعز

طردت الميليشيات الانقلابية الحوثية، الثلاثاء، وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، # ستيفن_أوبراين، ومنعته من دخول #تعز المحاصرة.

وأطلق عناصر من الميليشيات النار بالتزامن مع مرور الموكب الأممي. فيما أكد مكتب الصحة أن موكب أوبراين عاد إلى محافظة إب.

وقال وزير الخارجية اليمني للحكومة الشرعية #عبد_الملك_المخلافي إن إطلاق النار على الموكب الأممي يقتضي موقفاً قوياً من #الأمم_المتحدة.

وأوضح المخلافي في تغريدات على حسابه على "توتير" أن "إطلاق النار على موكب أوبراين وإشعال معركة من قبل الميليشيات لمنعه من زيارة تعز يقتضي كل هذا موقفاً قوياً منه ومن الأمم المتحدة".

وتابع: "الانقلابيون يكشفون كل يوم وجههم الإجرامي المستهين بالمجتمع الدولي والقضايا الإنسانية، وهو ما تكشف اليوم بمنع ستيفن أوبراين من دخول تعز".

وأكد أن "ما تعرض له وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أوبراين في تعز من قبل ميليشيات الحوثي وصالح لمنعه من زيارة المدينة، يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه".