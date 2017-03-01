الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بتعمد استهداف موكب أممي

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتعمد استهداف موكب وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، #ستيفن_أوبراين ، لحجب حقيقة جرائمها في تعز، وفقا لقناة "العربية"، الأربعاء.

وطردت الميليشيات الانقلابية الحوثية، الثلاثاء، أوبراين، ومنعته من دخول #تعز المحاصرة.

وأطلقت عناصر من الميليشيات النار بالتزامن مع مرور الموكب الأممي. فيما أكد مكتب الصحة أن موكب أوبراين عاد إلى محافظة #إب.

وقال وزير الخارجية اليمني للحكومة الشرعية #عبد_الملك_المخلافي إن إطلاق النار على الموكب الأممي يقتضي موقفاً قوياً من #الأمم_المتحدة.

وأوضح المخلافي في تغريدات على حسابه على "توتير" أن"ما تعرض له وكيل الأمم المتحدة أوبراين في تعز من قبل ميليشيات الحوثي وصالح لمنعه من زيارة المدينة، يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه".