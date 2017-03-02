طيران التحالف يقصف مخزناً للأسلحة بكلية الطيران بصنعاء

أفادت مصادر لـ"العربية" بأن طيران التحالف العربي قصف مخزن أسلحة للميليشيات في كلية الطيران والدفاع الجوي بصنعاء.

وقالت مصادر عسكرية في الحديدة إن طائرات التحالف دمرت مخزن أسلحة وذخائر ثقيلة للميليشيات في المطار العسكري في الحديدة.

وقتل نحو 24 شخصا من عناصر الميليشيات بغارات استهدفت مواقعهم في منطقة الصليف شمال مدينة الحديدة.

في حين شنت طائرات الأباتشي ست غارات على معسكر للميليشيات في جزيرة كمران الواقعة قبالة ميناء الصليف.

وتزامنت الغارات مع استمرار المواجهات شمال وشرق منطقة المخاء وسط تقدم للجيش في اتجاه معسكر خالد شرق المخاء.

وفي سياق آخر، قتل أمس القيادي في #ميليشيات_الحوثي يحيى الأرياني وخمسة من مرافقيه بغارة لطيران التحالف، استهدفت سيارته جنوب معسكر خالد بن الوليد شرق المخا غرب #اليمن.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات #الجيش_اليمني وميليشيات الحوثي من حدود جبل النار إلى محيط معسكر خالد بن الوليد، حيث تقدمت قوات الجيش وسيطرت على التلال المحيطة به.

وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف ساند قوات الجيش اليمني، حيث شن أكثر من 30 غارة جوية على المعسكر ومحيطه منذ مساء الاثنين.