اليمن.. مقتل 7 من القاعدة بغارتين أميركيتين

أعلن مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز" أن ضربات جوية أميركية باليمن استهدفت عناصر تنظيم القاعدة.

وكانت مصادر "العربية" في اليمن ذكرت أن 7 من عناصر القاعدة قتلوا، صباح الخميس، بغارتين منفصلتين لطائرة من دون طيار في محافظتي #شبوة والبيضاء جنوب ووسط اليمن.

وأكدت المصادر أن الغارة الأولى استهدفت 4 عناصر من #القاعدة كانوا أمام منزل في منطقة يشبم التابعة لمديرية الصعيد في شبوة.

أما الغارة الثانية فاستهدفت موقعاً للقاعدة في جبل نوفان بمنطقة قيفة شمال محافظة البيضاء وأسفرت عن مقتل 3 عناصر من التنظيم.

وأفادت مصادر محلية في #البيضاء أيضا أن قرية جاعر التابعة لمديرية الصومعة جنوب البيضاء تعرضت لقصف جوي من طائرات مجهولة يعتقد أنها أميركية استهدفت مواقع للقاعدة. لكن مسؤولين من واشنطن أكدوا أن الغارات أميركية.

وفي محافظة أبين الجنوبية المجاورة لمحافظتي شبوة والبيضاء، أكدت مصادر قبلية أن عملية إنزال جوي في المنطقة جرت صباح اليوم الخميس في وادي موجان القريب من جبال المراقشة أقدم معاقل القاعدة في #اليمن.

وأكد شهود عيان أن عملية الإنزال كانت مصحوبة بقصف جوي وبحري من بوارج وطائرات أميركية، واستهدفت العملية مخبأ للقاعدة في الوادي.