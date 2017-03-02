الجيش الأميركي: نفذنا 20 ضربة ضد القاعدة في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أنها شنت الثلاثاء سلسلة من الغارات الجوية في اليمن ضد تنظيم #القاعدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن، جيف ديفيس، إن "أكثر من 20 غارة استهدفت مسلحي القاعدة ومعدات وبنى تحتية في محافظات أبين والبيضاء وشبوة".

وأكد أن الغارات "نفذت بالشراكة مع الحكومة اليمنية، وتم تنسيقها مع الرئيس عبد ربه منصور #هادي".

تأتي هذه الضربات بعد أقل من شهر من غارة أميركية ضد عناصر القاعدة، أدت إلى مقتل العديد من المدنيين والمسلحين وأحد عناصر القوات الأميركية الخاصة.

وصرح مسؤول أميركي لفرانس برس أن الغارات التي وقعت الثلاثاء كان مخططاً لها منذ أشهر ولا علاقة لها بالغارة التي قال #البيت_الأبيض مراراً إنها كانت ناجحة وأثمرت عن جمع معلومات استخباراتية مهمة.

وصرح مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه "الغارة كانت قيّمة، لكن الضربات لم تكن متعلقة بها مباشرة".

وقال ديفيس إن غارات الثلاثاء استهدفت مسلحين ومعدات وبنى تحتية وأنظمة أسلحة ثقيلة ومواقع قتالية.

وأضاف "هذه الهجمات ستضعف قدرة القاعدة على تنسيق هجمات إرهابية خارجية وتحد من قدرتها على استخدام المناطق التي سيطرت عليها من يد #الحكومة_اليمنية الشرعية كمناطق آمنة للتخطيط لهجمات إرهابية".