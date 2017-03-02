اليمن.. مقتل وإصابة 40 انقلابياً بمحافظة الجوف

قتل وجرح 40 فرداً من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حاولوا التقدم في جبهة مزوية بمديرية #المتون وفي مديرية #المصلوب.

وأفاد مصدر عسكري بأن المليشيات نفذت هجوماً متزامناً بجبهات عدة في محاولة للزحف تجاه مواقع عسكرية للجيش اليمني بمحافظة #الجوف، غير أن أفراد الجيش والمقاومة تصدوا لها بشراسة وأجبروها على الانسحاب بعد تكبيدها #خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كذلك قُتل 15 حوثيا وجرح آخرون، أمس الأربعاء، في قصف لطائرات #التحالف العربي استهدف مواقع للحوثيين في جزيرة #كمران بمحافظة الحديدة غرب #اليمن .

كما قُتل تسعة حوثيون آخرون وجُرح العشرات بغارت استمرت طوال نهار الأربعاء على مواقع #الانقلابيين في مديرية #الصليف ومنطقة #الخوخة .

وأكدت مصادر طبية في مستشفى العلفي العسكري بـ #الحديدة أن المستشفى استقبل معظم قتلى وجرحى الغارات من مختلف مناطق الشريط الساحلي والبالغ عددهم 24 قتيلا وعشرات الجرحى.