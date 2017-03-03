أكثر من 20 غارة أميركية على القاعدة في اليمن

شنت #القوات_الأميركية سلسلة من الضربات الدقيقة في #اليمن ضد القاعدة يوم الخميس، واستهدفت الضربات المسلحين والمعدات والبنية التحتية بأكثر من 20 غارة في محافظات أبين والبيضاء وشبوة اليمنية. وقد تم تنفيذ الضربات بالاشتراك مع #الحكومة_اليمنية وبالتنسيق مع الرئيس اليمني.

ومن المفترض أن تحطم الضربات قدرة #تنظيم_القاعدة على تنسيق الهجمات الإرهابية الخارجية، كما أنها تحد أيضاً من قدرته على استخدام الأراضي التي استولوا عليها من الحكومة الشرعية في اليمن.

وكان تنظيم القاعدة قد استغل الأماكن غير الخاضعة للسلطة في اليمن للتخطيط والتوجيه والتحفيز على شن #الهجمات_الإرهابية.

وسوف تستمر القوات الأميركية بالعمل مع الحكومة اليمنية لدحر تنظيم القاعدة وحرمانه من القدرة على العمل في اليمن.