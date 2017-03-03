تعز.. أكثر من 50 قتيلاً على يد الحوثي في فبراير

كشف ائتلاف الإغاثة الإنسانية اليمني عن حصيلة #ضحايا هجمات #الانقلابيين على محافظة #تعز خلال شباط/فبراير الماضي.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن تلك الحصيلة تخطت الـ50 قتيلاً و250 جريحاً سقطوا جراء عمليات #القنص و #القصف_العشوائي الذي طال الأحياءَ السكنيةَ والأسواقَ الشعبية في تعز.

وكانت مصادر عسكرية قد أعلنت، في شباط/فبراير، مقتل وإصابة أكثر من 11 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في #مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غربي تعز.

ودارت المواجهات، بحسب المصادر، على جبهة الكدحة في مقبنة، فيما شن المتمردون من مواقع تمركزهم في تبة سوفـتيل قصفاً عشوائياً استهدف الأحياء السكنية شرق تعز.