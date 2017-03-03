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اليمن.. أمهات المختطفين يتظاهرن لإطلاق سراح أبنائهن

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الحوثيين "أرشيفية"
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طالبت رابطة #أمهات_المختطفين في #اليمن ، منسق الشؤون الإنسانية في #الأمم_المتحدة، ستيفن أوبراين، بتبني قضية المختطفين والمخفيين قسراً، والضغط على #الميليشيات_الانقلابية لإطلاق سراح أبنائهن.

ونفذت الرابطة وقفة احتجاجية أمام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في #صنعاء ، وسلمت رسالة خاصة للأمم المتحدة، تتضمن ما يتعرض له العشرات من المختطفين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، ويعيشون في وضع صحي قاسٍ داخل سجون الانقلابيين.

وذكرت الأمهات أن ما يزيد عن 3 آلاف من أبنائهن مختطفون، أخذوا من بين أحضانهن ومن بيوتهم، وجامعاتهم، ومقار أعمالهم، وهم مدنيون لم يحملوا السلاح ضد أحد، ويعانون الآن من #نقص_التغذية وإهمال الرعاية الصحية، كما أوردت الرسالة.

كلمات دالّة

#أمهات المختطفين, #اليمن, #الأمم المتحدة, #المليشيات الإنقلابية, #صنعاء, #نقص التغذية, #الميليشيات الانقلابية

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