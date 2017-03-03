عودة الحياة الطبيعية لعدن.. وإعادة تشغيل ساعة "بيغ بن"

تعود عقارب ساعة "بيغ بن" الصغرى في عدن للعمل من جديد بعد صيانتها وإعادة تشغيلها. ويعود تاريخ بناء هذه الساعة إلى عام 1890 إبان #الاستعمار_البريطاني للمدينة.

الساعة التي تحاكي ساعة " #بيغ_بن " الشهيرة في #لندن توقفت عن العمل في فترة #الصراع_اليمني الداخلي.

فساعة "بيغ بن" الصغرى هي أحد معالم التاج البريطاني في #عدن ، وتعود إلى تسعينيات القرن التاسع عشر حين كان ميناء عدن القريب منها يستقبل آلاف السفن التجارية سنوياً.

ومنذ 127 عاماً، ظلت تعمل تلك الساعة ولم تتوقف، باستثناء فترات الصراع الداخلي بين #الأطراف_اليمنية فيما بعد الاستقلال. وتشغيلها اليوم هو إحدى علامات عودة عدن إلى الطريق الذي يحقق آمال أبنائها بالانفتاح والتعايش مع العالم.

وقد اختير ذلك المكان، "تلة البنجسار" لبناء هذه الساعة عليها في حي التواهي كونها تطل على الميناء السياحي ومدخل #ميناء_المعلا التجاري، كما تشاهد بوضوح من الضفة الشمالية لعدن البريقاء والمنصورة ودار سعد.