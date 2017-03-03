نحو 20 غارة جوية أميركية على القاعدة في 3 محافظات يمنية

نفذت #مقاتلات_أميركية نحو 20 ضربة جديدة على أهداف يشتبه أنها لتنظيم #القاعدة في 3 محافظات جنوب #اليمن، تضمنت عملية إنزال في وقت مبكر الجمعة، وفق شهود.

وحسب مصادر محلية يمينة، فقد أسفرت الغارات عن مقتل 9 أشخاص من المشتبه بانتمائهم للتنظيم.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون عن استخدام ذخائر دقيقة التوجيه في الغارات التي استهدفت متطرفين من القاعدة، وأسلحة ثقيلة وبنية تحتية.

ونشرت الطائرات قوات على الأرض في منطقة الصعيد بمحافظة #شبوة اشتبكت مع من يشتبه أنهم متطرفون من التنظيم في #معركة استمرت لقرابة نصف ساعة، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان أحد الأهداف منزل سعد عاطف، وهو قيادي بالقاعدة في المنطقة.

وشنت #القوات_الأميركية سلسلة من الضربات الدقيقة في #اليمن ضد القاعدة، الخميس، واستهدفت الضربات المسلحين والمعدات والبنية التحتية بأكثر من 20 غارة في محافظات أبين والبيضاء وشبوة اليمنية. وقد تم تنفيذ الضربات بالاشتراك مع #الحكومة_اليمنية وبالتنسيق مع الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.

ومن المفترض أن تحطم الضربات قدرة تنظيم القاعدة على تنسيق الهجمات الإرهابية الخارجية، كما أنها تحد أيضاً من قدرته على استخدام الأراضي التي استولوا عليها من الحكومة الشرعية في اليمن.

وكان التنظيم قد استغل الأماكن غير الخاضعة للسلطة في اليمن للتخطيط والتوجيه والتحفيز على شن #الهجمات_الإرهابية.

وسوف تستمر القوات الأميركية بالعمل مع الحكومة اليمنية لدحر تنظيم القاعدة وحرمانه من القدرة على العمل في اليمن.